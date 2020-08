Mundo

Sudão do Sul: Suspenso o processo de desarmamento civil

O Exército do Sudão do Sul decidiu, hoje, suspender a campanha de desarmamento da população civil no Estado ocidental de Warrap, dez dias depois da morte de 148 pessoas em confrontos com as forças de segurança.

De acordo com o porta-voz militar do Sudão do Sul, Lul Ruai Koang, os confrontos na localidade de Tonj "afectaram em grande medida o processo de recuperação das armas dos cidadãos", pelo que foi decidido suspendê-lo.

A suspensão, disse Koang, citado pela agência de notícias espanhola Efe, deverá estar em vigor durante um curto período de tempo. Muitos dos civis de Tonj têm armas para proteger o seu gado de assaltos à mão armada pelas comunidades vizinhas, assim como para defender as famílias, argumentando que as autoridades não garantem a segurança necessária.

Um aumento dos roubos e ataques armados na região levou as forças de segurança a iniciarem uma campanha de apreensão de armas. No final de Maio, cerca de 250 pessoas foram mortas e 300 ficaram feridas em confrontos entre duas tribos no Estado de Jonglei, no Nordeste do Sudão do Sul, segundo o porta-voz da principal força armada da oposição, o ministro das Águas, Manawa Peter Garkouth.

O Sudão do Sul, com maioria da população cristã, obteve a Independência ao separar-se do Norte árabe e muçulmano em 2011. No entanto, a partir do final de 2013, o país entrou num conflito civil, provocado pela rivalidade entre o Presidente, Salva Kiir, e o seu então vice-Presidente, Riek Machar.

As partes formaram um Governo de Unidade Nacional em 2016, que caiu poucos meses após a criação, devido a um reinício da violência, tendo essa sido a primeira tentativa de pacificação do jovem país africano. Em Fevereiro, Kiir e Machar oficializaram uma reconciliação, estabelecendo um Governo conjunto.