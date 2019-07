Mundo

Sudão: Líder rebelde disposto a retomar negociações

O líder rebelde da oposição do Sudão do Sul, Riek Machar, exilado no vizinho Sudão, disse no fim-de-semana estar disposto a retomar as negociações de paz com o Presidente Salva Kiir, caso certas condições sobre a sua liberdade sejam acordadas.

Líder dos rebeldes do Sudão do Sul ( à esquerda), Riek Machar, com o Presidente Salva Kiir

Fotografia: DR

Numa carta enviada ao conselheiro de segurança do Presidente sul-sudanês, segundo a Reuters, Riek Machar apresentou uma lista de exigências que faz antes de uma eventual reunião entre os dois, sugerindo que ela possa acontecer na capital sul-sudanesa, Juba.

“Acredito que este seja o momento para avaliar o processo, uma vez que passaram dois meses do período suplementar sem progressos substanciais”, escreveu Machar.

Entre as exigências de Machar, o líder rebelde exige a possibilidade de viajar livremente para países da Autoridade Inter-Governamental para o Desenvolvimento na África Oriental (IGAD, na sigla inglesa). O rebelde exigiu ainda o levantamento das condições de prisão domiciliária.

O Sudão do Sul, com maioria de população cristã, obteve a independência ao separar-se do norte árabe e muçulmano em 2011. No entanto, a partir do final de 2013, o país entrou num conflito civil, provocado pela rivalidade entre o Presidente, Salva Kiir, e o então Vice-Presidente, Riek Machar.

As partes formaram um Governo de Unidade Nacional em 2016, que caiu poucos meses após a formação, devido a um reinício da violência, tendo essa sido a primeira tentativa de pacificação do jovem país africano.

O acordo para a criação de um Governo unitário com os rebeldes, aprovado em Setembro do ano passado, foi o mais recente de uma série de acordos entre o Executivo de Salva Kiir e os rebeldes liderados por Machar desde o início de uma guerra civil, em 2013.

Desde o início do conflito, a guerra civil sul-sudanesa matou dezenas de milhares de pessoas, deslocando cerca de quatro milhões e arruinando a economia do jovem país, rico em petróleo.



Nações Unidas denunciam mortes

Ainda na semana passada as Nações Unidas denunciaram que mais de 100 civis foram mortos e quase o mesmo número de mulheres foram violadas ou sofreram outras violências sexuais durante os confrontos no Sudão do Sul após a última assinatura de um acordo de paz.

Em comunicado, divulgado em Nova Iorque, a Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (MINUSS) refere que se registaram 95 violações e abusos entre Setembro de 2018 e Abril de 2019, num total de 30 ataques a aldeias, em que 104 civis foram mortos e 35 ficaram feridos, bem como 187 pessoas foram raptadas.

No mesmo documento, a MINUSS refere que a violência no Sudão do Sul levou ao deslocamento interno de mais de 56 mil pessoas e quase 20 mil fugiram para o Uganda e para a República Democrática do Congo.

O relatório da missão das Nações Unidas refere que, no geral, houve uma redução significativa de violações e abusos relacionados com conflitos em todo o país após a assinatura do acordo de paz, em Setembro de 2018. No entanto, o Estado da Equatória Central tem sido uma excepção a essa tendência, principalmente nas áreas em torno da cidade de Yei, onde os ataques contra civis continuaram.

A MINUSS identificou ainda os grupos responsáveis por ataques a civis: a Frente Nacional de Salvação (NAS), o Movimento para a Mudança (SSNMC) e grupos/elementos armados afiliados; Forças Armadas do Governo; e o Exército Popular de Libertação do Pro-Riek Machar Sudão da Oposição (SPLA-IO/RM).

No documento divulgado, a ONU salienta que a violência ocorreu em duas fases distintas: a primeira coincidiu com a assinatura do acordo de paz quando o SPLA-IO (RM) e NAS, SSNMC e grupos armados entraram em conflito sobre o controlo territorial no país matando 61 civis e a segunda começou em Janeiro de 2019, quando o Governo iniciou operações militares para desalojar os chamados "rebeldes" da região da Equatória Central.

A missão da ONU tem mais de 150 tropas no país, o que permitiu intensificar as patrulhas dentro da cidade de Yei e comunidades periféricas para combater a violência e permitir a entrega segura da ajuda humanitária e promover "actividades de reconciliação e consolidação da paz".

A ONU salienta que todas as partes envolvidas no conflito devem cumprir as leis internacionais de direitos humanos e o direito internacional humanitário.

Os responsáveis da Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul pediram ao Governo local que defenda a sua principal responsabilidade que é "proteger os civis e acelerar a implementação do Plano de Acção da proposta da resolução comum do Parlamento Europeu sobre o país, de modo a combater a violência sexual relacionada com os postos militares.

O líder rebelde da oposição do Sudão do Sul, Riek Machar, exilado no vizinho Sudão, disse no fim- de- semana estar disposto a retomar as negociações de paz com o Presidente Salva Kiir, caso certas condições sobre a sua liberdade sejam acordadas.

Numa carta enviada ao conselheiro de segurança do Presidente sul-sudanês, segundo a Reuters, Riek Machar apresentou uma lista de exigências que faz antes de uma eventual reunião entre os dois, sugerindo que ela possa acontecer na capital sul-sudanesa, Juba.

“Acredito que este seja o momento para avaliar o processo, uma vez que passaram dois meses do período suplementar sem progressos substanciais”, escreveu Machar.

Entre as exigências de Machar, o líder rebelde exige a possibilidade de viajar livremente para países da Autoridade Inter-Governamental para o Desenvolvimento na África Oriental (IGAD, na sigla inglesa). O rebelde exigiu ainda o levantamento das condições de prisão domiciliária.

O Sudão do Sul, com maioria de população cristã, obteve a independência ao separar-se do norte árabe e muçulmano em 2011. No entanto, a partir do final de 2013, o país entrou num conflito civil, provocado pela rivalidade entre o Presidente, Salva Kiir, e o então Vice-Presidente, Riek Machar.

As partes formaram um Governo de Unidade Nacional em 2016, que caiu poucos meses após a formação, devido a um reinício da violência, tendo essa sido a primeira tentativa de pacificação do jovem país africano.

O acordo para a criação de um Governo unitário com os rebeldes, aprovado em Setembro do ano passado, foi o mais recente de uma série de acordos entre o Executivo de Salva Kiir e os rebeldes liderados por Machar desde o início de uma guerra civil, em 2013.

Desde o início do conflito, a guerra civil sul-sudanesa matou dezenas de milhares de pessoas, deslocando cerca de quatro milhões e arruinando a economia do jovem país, rico em petróleo.



Nações Unidas denunciam mortes

Ainda na semana passada as Nações Unidas denunciaram que mais de 100 civis foram mortos e quase o mesmo número de mulheres foram violadas ou sofreram outras violências sexuais durante os confrontos no Sudão do Sul após a última assinatura de um acordo de paz.

Em comunicado, divulgado em Nova Iorque, a Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (MINUSS) refere que se registaram 95 violações e abusos entre Setembro de 2018 e Abril de 2019, num total de 30 ataques a aldeias, em que 104 civis foram mortos e 35 ficaram feridos, bem como 187 pessoas foram raptadas.

No mesmo documento, a MINUSS refere que a violência no Sudão do Sul levou ao deslocamento interno de mais de 56 mil pessoas e quase 20 mil fugiram para o Uganda e para a República Democrática do Congo.

O relatório da missão das Nações Unidas refere que, no geral, houve uma redução significativa de violações e abusos relacionados com conflitos em todo o país após a assinatura do acordo de paz, em Setembro de 2018. No entanto, o Estado da Equatória Central tem sido uma excepção a essa tendência, principalmente nas áreas em torno da cidade de Yei, onde os ataques contra civis continuaram.

A MINUSS identificou ainda os grupos responsáveis por ataques a civis: a Frente Nacional de Salvação (NAS), o Movimento para a Mudança (SSNMC) e grupos/elementos armados afiliados; Forças Armadas do Governo; e o Exército Popular de Libertação do Pro-Riek Machar Sudão da Oposição (SPLA-IO/RM).

No documento divulgado, a ONU salienta que a violência ocorreu em duas fases distintas: a primeira coincidiu com a assinatura do acordo de paz quando o SPLA-IO (RM) e NAS, SSNMC e grupos armados entraram em conflito sobre o controlo territorial no país matando 61 civis e a segunda começou em Janeiro de 2019, quando o Governo iniciou operações militares para desalojar os chamados "rebeldes" da região da Equatória Central.

A missão da ONU tem mais de 150 tropas no país, o que permitiu intensificar as patrulhas dentro da cidade de Yei e comunidades periféricas para combater a violência e permitir a entrega segura da ajuda humanitária e promover "actividades de reconciliação e consolidação da paz".

A ONU salienta que todas as partes envolvidas no conflito devem cumprir as leis internacionais de direitos humanos e o direito internacional humanitário.

Os responsáveis da Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul pediram ao Governo local que defenda a sua principal responsabilidade que é "proteger os civis e acelerar a implementação do Plano de Acção da proposta da resolução comum do Parlamento Europeu sobre o país, de modo a combater a violência sexual relacionada com os postos militares.