Mundo

Sudão cria força de emergência

Na sequência do estado de emergência de seis meses imposto pelo Presidente Omar al-Bashir nos estados de Kassala e de Kurdufan do Norte, o Governo sudanês criou uma força conjunta do Exército e de outros órgãos de segurança dotados de poderes de perseguição, inspecção e detenção nas regiões expostas a distúrbios.

Unidade garante estabilidade nas zonas críticas

Fotografia: Albert Gonzalez Farran | AFP

O ministro de Estado junto da Presidência sudanesa, Al-Rashid Haroun, que entregou no fim-de-semana o decreto com urgência na Assembleia Nacional, declarou que o Presidente da República tem o poder de declarar o estado de emergência sempre que a ameaça à segurança nacional for iminente.

A declaração do estado de emergência deve permitir ao Governo tomar medidas decisivas para lutar contra a proliferação de armas, o tráfico de seres humanos e de estupefacientes e o contrabando de produtos essenciais que constituem uma ameaça à segurança do país e das populações, indicou Al-Rashid Haroun.

No sábado, as forças da ordem baseadas no estado de Kasala, no Leste do Sudão, libertaram 95 reféns detidos por um grupo de traficantes de seres humanos que se refugiaram numa floresta.