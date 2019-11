Suécia arquiva investigação contra Julian Assange

Bairros da Tchavola e Kwawa com projecto de electrificação

A Administração Municipal do Lubango, na Huíla, vai instalar, brevemente, um sistema de electrificação nas zonas urbanísticas dos bairros Tchavola, Kwawa e Tchituno, com 300 ligações domiciliares, com fundos do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).