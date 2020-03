Mundo

Suécia teme risco de escalada militar na região do Mar Báltico

O serviço de informações militares externo da Suécia admitiu, hoje, que a situação da política de segurança na região do mar Báltico “se deteriorou ao longo do tempo”, podendo levar a “um risco crescente de incidentes e confrontos militares”.

Presença de forças no Báltico aumenta risco de confronto

Fotografia: DR

O Serviço de Inteligência e Segurança Militar, conhecido pelo acrónimo sueco MUST, referiu que “a dinâmica entre os Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia também afecta a situação da política de segurança na região do mar Báltico”.

No relatório anual de 2019, a agência de inteligência explica que a região “continua a ser caracterizada pelo aumento da actividade militar”, o que significa, “um risco crescente de incidentes e confrontos militares que podem, na pior das hipóteses, aumentar”.

O MUST observou que, “de um modo geral, a Rússia permanece militarmente inferior aos Estados Unidos e à OTAN”, mas salientou que a Rússia “tem a capacidade de ser militarmente superior regionalmente e por um tempo limitado”.

A razão para isso é que a OTAN e a Europa dependem do reforço americano em caso de conflito e isso teria que ser transferido da América do Norte.

No mês passado, a agência de inteligência estrangeira da Estónia indicou que a probabilidade de um ataque militar da vizinha Rússia permanece baixa.

Ainda assim, segundo o Serviço de Inteligência Estrangeira da Estónia, qualquer confronto com a Rússia e o Ocidente poderia rapidamente transformar-se “numa situação de ameaça” para os três países bálticos - Estónia, Letónia, Lituânia.

Em Dezembro, o chefe do Estado-Maior do Exército russo, general Valery Guerasimov, considerou que as acções da Aliança militar Atlântica aumentam as tensões e reduzem o nível de segurança entre Moscovo e a OTAN.