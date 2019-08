Mundo

Suicídio é causa provável da morte de um bilionário

O FBI investiga o “aparente suicídio” do magnata norte-americano Jeffrey Epstein, acusado de tráfico e abuso sexual de menores na Florida e em Nova Iorque, encontrado morto na manhã de sábado na sua cela num estabelecimento correcional, em Manhattan.

Fotografia: DR

Na véspera, a Justiça libertou duas mil páginas de documentos que estavam selados com as acusações de uma das suas alegadas “escravas sexuais”. Uma das eventuais vítimas do milionário alegou ter sido obrigada a manter relações sexuais com uma dúzia de homens, entre os quais vários políticos de relevo e até príncipes.

Os pormenores de como Epstein atraía as menores e os nomes dos envolvidos foram divulgados, sexta-feira, em mais de duas mil páginas de documentos que tinham sido selados pelo tribunal. Os documentos divulgados,na sexta-feira, prendem-se com um processo por difamação que foi intentado por uma das alegadas vítimas de Epstein, Virginia Giuffre, contra a ex-namorada do magnata, a britânica Ghislaine Maxwell, filha do falecido magnata dos media Robert Maxwell. O processo remonta a 2016 e em 2017 chegou-se a um acordo.

Giuffre alega, nos depoimentos, que Maxwell lhe deu ordens para que tivesse relações sexuais com o ex-governador do Novo México, Bill Richardson, com o ex-senador George Mitchell, que foi líder da maioria democrata, com o agente de modelos Jean Luc Brunel, com o investidor Glenn Dubin, o entretanto falecido cientista Marvin Minsky, que criou o gabinete de inteligência artificial do MIT, e com o advogado Alan Dershowitz. Também alega que foi obrigada a fazer sexo com “um príncipe”, um “Presidente estrangeiro” e com o dono de “uma cadeia de hotéis francesa”.