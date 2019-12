Mundo

Sul-africana eleita Miss Universo 2019

Zozibini Tunzi, da África do Sul, venceu no do-mingo a competição Miss Universo 2019, tornando-se a primeira mulher negra a vencer desde 2011, quando Leila Lopes, de Angola, arrecadou o título.

Fotografia: DR

Tunzi, de 26 anos, natural de Tsolo, é a terceira sul-africana a ter sucesso na história desta competição. Conquistando o público e o júri com as suas ideias contra o racismo e o machismo, venceu a gala realizada neste domingo à noite em Atlanta, Estados Unidos.

Para chegar ao título da 68.ª edição do concurso, a sul-africana superou concorrentes de outros 89 países. A Porto-riquenha Madison Anderson foi nomeada primeira dama de honra e a mexicana SofíaAragón foi escolhi-da como a segunda dama de honra.

“Eu cresci num mundo onde uma mulher como eu, com o meu tipo de pele e cabelo, nunca foi considerada bonita. Acho que é hora de isso terminar hoje”, disse Tunzi, na sua última mensagem antes da deliberação final.