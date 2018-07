Mundo

Suor, solidariedade e lágrimas num resgate que emocionou o mundo

Bernardino Fançony |*

A bem-sucedida missão de resgate dos 12 adolescentes e do seu treinador de futebol presos numa gruta inundada na Tailândia, no passado dia 10, deixou o mundo maravilhado e as pessoas puderam respirar de alívio, numa demonstração de valorização da vida.

Adolescentes tailandeses recuperam satisfatoriamente, depois de resgatados numa missão que evitou tragédia

Fotografia: DR

A operação foi seguida com um misto de suspense e esperança, não fosse a delicadeza e os riscos que a envolvia, já que estava em jogo o salvamento de 12 crianças com idades entre 11 e 16 anos, além do treinador, de 25, que careciam de experiência de mergulho e nado para, por si sós, poderem abandonar a caverna inundada com água lamacenta das fortes chuvas que caem.

Durante cerca de duas semanas, as atenções do mundo estiveram viradas para a Tailândia, com grande manifestação de solidariedade de profissionais, desde mergulhadores a médicos, psicólogos e um grande número de voluntários e até de fuzileiros navais aposentados.

Especialistas de vários países também integraram os esforços para retirar os jovens da gruta, numa verdadeira operação internacional que trouxe à memória a também delicada missão de resgate de 33 mineiros chilenos, bloqueados durante 70 dias numa mina de ouro no deserto de Atakama, em 2010.

Mais de mil voluntários, entre tailandeses e estrangeiros, trabalharam de noite e de dia durante nove dias para o sucesso da operação de resgate.

O caso do médico e mergulhador australiano Richard Harris foi referenciado na imprensa internacional como exemplo de heroísmo, abnegação, profissionalismo e amor ao próximo, ao abdicar do conforto das férias em família, quando decidiu integrar a missão de resgate.

Harris ficou três dias na caverna com os adolescentes tailandeses antes da operação de resgate. Foi uma combinação rara de talentos que levou o médico Richard Harris às cavernas Tham Luang na Tailândia.

Quando os 12 meninos da equipa de futebol “Wild Boars” (javalis selvagens) e o técnico foram localizados numa gruta nove dias após o seu desaparecimento, o anestesista interrompeu as suas férias na Tailândia e alistou-se como voluntário para ajudar no resgate.

O médico, especialista em prestar socorro em cavernas, conseguiu chegar ao local onde os meninos estavam para avaliar as condições de saúde e ficou com eles por três dias.

Foi sob sua supervisão que as crianças que estavam mais debilitadas foram escolhidas para sair primeiro da caverna.

Harris, conhecido como Harry, foi uma das últimas pessoas da equipa de resgate a deixar a caverna. Só que o alívio e a comemoração, pelo menos para ele, foram interrompidos pela triste notícia do falecimento do seu pai, logo após o resgate dos jovens ter acabado.

A imprensa australiana divulgou que as causas da morte estão por conhecer, enquanto a família de Harris pediu que a sua privacidade fosse respeitada.

Harris trabalha para o Serviço de Ambulâncias da Austrália do Sul (MedSTAR), equipa de médicos e socorristas especializados em resgates de emergência.

Segundo o Governo australiano, Harris foi solicitado pelas autoridades tailandesas para se juntar à missão de resgate, após sugestões de mergulhadores britânicos.

“Ele foi uma parte essencial do resgate”, disse a ministra australiana dos Negócios Estrangeiros, Julie Bishop.

“Os australianos têm ajudado muito, especialmente o médico”, disse o líder da missão de resgate, o governador da província tailandesa de Chiang Rai, Narongsak Osotanakorn, a um jornal australiano há alguns dias. O dirigente referiu-se a Harris como “o melhor.”

Nas redes sociais, muitos conterrâneos de Harris destacaram o trabalho do profissional na missão de resgate e até pediram que ele fosse nomeado o ‘Australiano do Ano’, a maior distinção civil do país.

O experiente mergulhador, que também é fotógrafo subaquático, completou várias expedições em cavernas na Austrália, Nova Zelândia e China, refere a autobiografia de Harris, um dos heróis da operação de resgate na Tailândia.

Não obstante o sucesso do resgate dos jovens presos na gruta inundada, a operação ficou marcada com a morte do ex-fuzileiro da Marinha tailandesa Samarn Kunan, quando regressava à entrada da caverna depois de ter levado botijas de oxigénio para os adolescentes.

Kunan, 38 anos, era um antigo membro da equipa de elite da Marinha tailandesa e foi a única vítima mortal a registar, apesar do grande aparato e da dificuldade das operações de resgate.



A técnica de meditação

Especialistas em meditação consideraram que a prática foi fundamental para que o grupo dos jovens tailandeses presos na caverna de Tham Luang pudesse sobreviver. O treinador de futebol júnior, que estava com os adolescentes, é um ex-monge budista.

Ekaphol Chantawong perdeu a família aos dez anos de idade. Agora, aos 25, atravessou outra experiência traumática.

Uma das primeiras coisas que se noticiou sobre o treinador, após a descoberta de toda a equipa por parte de três mergulhadores britânicos, foi o seu pedido de desculpas a todos os pais, enviado via carta.

Das poucas linhas que escreveu, essas foram as palavras mais citadas, sinal da responsabilidade que se lhe imputa neste incidente que, durante 19 dias, manteve vários países em suspenso.

Ekaphol Chantawong, conhecido como ‘Ake’, é um dos treinadores da equipa juvenil de futebol ‘Wild Boars’ mas o único que, no dia 23 de Junho, foi com os seus alunos explorar o complexo de cavernas de Tham Luang. Entretanto, as fortes chuvas na região acabariam por ditar a sucessão de acontecimentos que os encurralou na gruta.

De acordo com os jornais locais, Ekaphol perdeu os pais e o irmão de 7 anos, em 2003, devido a uma doença. ‘Ake’ tinha apenas dez quando ficou sem família, viveu até aos 12 anos com os familiares mais próximos mas, de acordo com declarações de Umporn Sriwichai, sua tia, era um rapaz “triste e sozinho.”

Conforme dita a tradição tailandesa, foi enviado para um mosteiro budista, onde esteve dez anos e tornou-se num homem “física e mentalmente forte”, tendo ali aprendido a meditar, disse ainda a tia, que acompanhou de perto a operação de resgate desde o início.

O conhecimento de técnicas de meditação terá sido um factor importante para a sobrevivência das crianças, ajudando-as a manter a calma e a despender pouca energia. Ekaphol terá, até, comido o mínimo possível, para deixar os jovens os poucos mantimentos de que possuíam.

*Com Agências

Gruta “da Moça Reclinada” passa a museu para atrair turistas

O complexo de cavernas onde os 12 jovens e o seu treinador de futebol ficaram presos poderá ser transformado num museu dedicado ao resgate. A proposta foi apresentada quarta-feira pelo chefe da operação de resgate.

“Essa área vai-se tornar um museu vivo para mostrar como foi a operação de resgate”, disse Narongsak Osottanakorn, que liderou a operação. “Uma base de dados interactiva será criada e essa será uma grande atração turística para a Tailândia”, acrescentou.

Mas o primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-och, havia dito na terça-feira que era necessário aumentar a segurança dentro e fora da caverna para proteger turistas que visitassem o local.

Moradores da vila próxima dizem que a caverna é conhecida por ter tendência de ficar inundada e disseram que já pediram às autoridades que colocassem avisos mais claros no local.

A gruta foi encerrada por tempo indeterminado, disse um responsável local do Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas. O dirigente apontou para a necessidade de recuperar-se o parque em torno da caverna.

O complexo denomina-se Tham Luang Nang Non (caverna da moça reclinada, na língua local). O nome diz respeito a uma lenda relacionada ao local, segundo a qual uma linda princesa fugiu para a caverna com o amante plebeu. O pai enviou soldados para matar o homem e a princesa suicidou-se; as montanhas à volta teriam então adquirido o contorno do corpo da princesa.