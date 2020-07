Mundo

Supremo obriga Trump a entregar declarações de impostos

Donald Trump vai ter que entregar as suas declarações de impostos aos procuradores de Nova Iorque, que o investigam por alegadas fraudes fiscais, decretou hoje o Supremo Tribunal. Contudo, os documentos não serão, para já, disponibilizados ao Congresso norte-americano, reporta o The Guardian.

Fotografia: DR

A decisão, que foi tomada por nove juízes do Supremo Tribunal e contou com sete votos a favor e dois contra, marca uma derrota para o presidente norte-americano que há anos evita a divulgação dos documentos. "Há dois séculos, um grande jurista do nosso Tribunal estabeleceu que nenhum cidadão, nem mesmo o presidente, está categoricamente acima do dever comum de fornecer provas", escreveu o presidente do júri, John Roberts, na decisão.

Donald Trump já reagiu a esta decisão judicial, repetindo a ideia de que tudo não passa de um "processo político" e mostrando-se satisfeito por o teor das declarações fiscais não se poder tornar público. Um procurador de Nova Iorque, Cyrus Vance, pediu, em 2019, ao Presidente para fornecer as suas declarações de impostos ao Congresso, no âmbito de uma investigação sobre um alegado pagamento com fundos da sua campanha das presidenciais de 2016 para comprar o silêncio de uma atriz pornográfica que diz ter tido um caso sexual com Trump.

Os advogados de Donald Trump têm recusado a entrega dos documentos solicitados, alegando que o Presidente tem imunidade judicial enquanto ocupa o lugar na Casa Branca, o que sucessivos recursos de sentenças fizeram o processo chegar ao Supremo Tribunal dos EUA.