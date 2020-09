Supremo Tribunal chumba recurso do PAIGC sobre irregularidades eleitorais

Tráfico de combustível sob a alçada da Justiça

Os congoleses -democráticos que são detidos por contrabandear combustível no município fronteiriço do Luau, província do Moxico, têm sido responsabilizados criminalmente, afirmou a administradora municipal, Filomena Miza, durante a visita do governador Gonçalves Muandumba à região, durante a qual constatou o nível de organização e asseguramento dos órgãos da Polícia Nacional destacados no posto fronteiriço.