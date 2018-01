Mundo

Supremo da Rússia confirma proibição a Navalni de concorrer

O Tribunal Supremo da Rússia confirmou ontem a sua sentença que proíbe o líder opositor russo Alexei Navalny de concorrer às eleições presidenciais do próximo dia 18 de março.

As agências russas informaram que foi mantida “sem muda decisão em primeira instância do Tribunal Supremo” após o recurso de Navalny. Esgotadas as vias judiciais na Rússia, o opositor recorrerá ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, como adiantou há vários dias sua equipe jurídica. O Supremo confirmou no dia 30 de Dezembro o veto da Comissão Eleitoral Central (CEC) à candidatura de Navalny, argumentado com os antecedentes criminais do político opositor. Segundo a CEC, Navalny não pode participar nas eleições presidenciais porque foi condenado em Fevereiro do ano passado a cinco anos de prisão por apropriação indevida, e por isso fica inelegível por um prazo de dez anos.

A decisão de rejeitar a candidatura do líder opositor foi condenada pela União Europeia e pelos Estados Unidos, críticas que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia qualificou de “ingerência direta” nos assuntos internos do país.

Navalny, que acusa o presidente russo, Vladimir Putin, de ordenar sua inabilitação, convocou para o próximo dia 28 de Janeiro um acto público para pedir um boicote às eleições presidenciais.