Mundo

Surto de cólera mata no Uganda

O número de pessoas mortas por um surto de cólera no Uganda, que conta com mais de 1.400 infectados, subiu para 35, confirmaram quarta-feira, em Campala, as autoridades sanitárias, citadas pela Prensa Latina.

O surto foi reportado pela primeira vez no mês passado, no acampamento de refugiados de Kyangwali, no distrito de Hoima (centro-oeste), tendo se estendido por várias aldeias, sendo que a maioria dos infectados são refugiados congoleses.

“A partir de segunda-feira, registamos mil 439 casos de cólera, dos quais 35 traduziram-se em óbito”, informou o presidente do grupo de trabalho do distrito, Nicholas Kwikiriza.

O médico adiantou que estão a ser empreendidos esforços para que as pessoas tenham acesso ao saneamento básico, à água e à higiene, mas algumas comunidades têm uma baixa cobertura de latrinas.

O responsável da região de Hoima, Stephen Ekoom, assegurou que tinha se intensificado a vigilância ao longo da fronteira entre o Uganda e a República Democrática do Congo, para garantir que todos os refugiados sejam avaliados.