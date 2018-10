Mundo

Surto de ébola mata 125 pessoas na RDC

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou no fim-de-semana que o número de casos de ébola registados na República Democrática do Congo (RDC) chegou a 200, tendo 125 destes já resultado em morte.

Fotografia: DR

O surto teve origem na província de Kivu do Norte e nas últimas três semanas concentrou-se em Beni, uma das três principais cidades da região e de onde são oriundos 82 por cento dos novos casos, indicou à Efe o porta-voz da organização, Tarik Jasarevic.

Na última semana, as autoridades identificaram 35 pessoas infectadas, 29 das quais residentes em Beni. A situação leva a que a OMS esteja a considerar concentrar os esforços para a zona. O porta-voz recordou que uma das principais razões para a expansão do vírus no leste da República Democrática do Congo é a insegurança.

O Kivu do Norte, tal co-mo as províncias vizinhas, é cenário de um conflito armado entre as forças governamentais e várias facções rebeldes armadas. Um ataque recente que matou vários civis levou a OMS a suspender temporariamente as actividades de vigilância epidemiológica e acompanhamento de pessoas que contactaram com infectados.

Parte da população da zona tem mostrado confiança e relutância em seguir as recomendações da OMS para conter a transmissão do ébola, seja por consequência dos anos de conflito ou por crenças locais.

Para controlar este surto, 15 mil pessoas – incluindo pessoal da área da saúde – foram vacinadas contra o ébola e são seguidas oito mil que entraram em contacto com infectados com o vírus da febre hemorrágica.

O surto foi declarado no dia 1 de Agosto nas províncias de Kivu do Norte e de Ituri.