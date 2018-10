Mundo

Surto do vírus ébola fez 152 mortos na RDC

O número de mortos provocados pela epidemia de ébola na província do Kivu do Norte, leste da República Democrática do Congo (RDC), subiu para 152, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Fotografia: DR

A actualização dos registos da OMS sobre a nova epidemia na RDC, declarada a um de Agosto, comprova a tendência de crescimento do número de mortos e também nos casos sinalizados, 235, em resultado da infecção de ébola. A 17 de Outubro, o número de mortos fixava-se em 139 desde um de Agosto, enquanto foram identificadas 216 pessoas infectadas com ébola.

A epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus ébola foi declarada em Mangina, estendendo-se até Beni, baluarte do grupo armado ADF (Forças Democráticas Aliadas), que multiplicou os ataques contra civis, complicando a resposta sanitária.

Na passada quarta-feira, em Genebra, Suíça, a OMS decidiu não declarar estado de emergência de saúde pública internacional deste surto de ébola na República Democrática do Congo.