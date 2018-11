Mundo

Suspeita de bombas deixou Barcelona e Madrid em alerta

Depois de duas linhas de comboio terem sido encerradas na estação de Sants, em Barcelona, a estação de Atocha, em Madrid, foi evacuada.

Fotografia: DR

Entretanto, a circulação ferroviária foi restabelecida em ambos os casos e a Polícia Nacional confirma ter-se tratado de falsos alarmes em relação a explosivos. A estação de comboios de Atocha, em Madrid, foi evacuada depois de as autoridades terem interrompido a circulação em duas linhas de alta velocidade na estação de Sants, em Barcelona. O motivo, de acordo com a imprensa espanhola, é o mesmo: a presença de um objecto estranho, potencialmente explosivo, numa mala.

Depois de a circulação ferroviária em Barcelona ter voltado à normalidade, as autoridades espanholas começaram a evacuar a estação de comboios de Madrid, informou a publicação El Periódico.

Entretanto, pelas redes sociais foram surgindo imagens que davam conta da presença massiva das forças de segurança no local.