Mundo

Suspeito de ataque em Londres morto pela Polícia

Um suspeito de ataque que fez ontem cinco feridos, na Ponte de Londres, foi morto pelas forças de segurança no local, anunciou a Polícia da capital britânica.

O ataque, perpetrado com uma arma branca, “é considerado um incidente terrorista”, disse um comandante da Polícia antiterrorista, Neil Basu, à imprensa.

“O suspeito, um homem, foi atingido a tiro por agentes armados da Polícia de Londres e posso confirmar que morreu no local”, precisou.

Pelo menos cinco pessoas foram feridas no ataque, segundo a Polícia que foi chamada ao local, a Ponte de Londres (London Bridge), por volta das 13h58 (mesma hora em Angola).

Uma testemunha, um homem que trabalha num escritório frente ao local do incidente, contou aos jornalistas ter visto “um homem cair no chão, com uma faca ao lado do corpo”, cercado por uma dezena de polícias e vários cães-polícia.

Um vídeo que gravou com o telemóvel a partir da janela do escritório, cerca das 14h40, mostra uma pessoa a ser retirada numa maca e outra, com ferimentos num ombro, a ser acompanhada por paramédicos. Um jornalista da BBC escreveu no Twitter ter ouvido “vários tiros” e visto um homem atirado ao chão por agentes da Polícia.

“Parecia haver uma briga do outro lado da ponte, com vários homens a atacar um outro”, relatou o jornalista, John McManus, à BBC.

“A Polícia chegou rapidamente, alguns polícias de arma em punho, e foram disparados vários tiros na direcção desse homem”.