Mundo

Suspeito de matar jornalista búlgara admite os crimes

O homem suspeito de ter violado e assassinado a jornalista búlgara Viktoria Marinova admitiu ontem ter cometido os crimes, acrescentando que não teve intenção de matar.

Fotografia: DR

Algemado e escoltado pela Polícia, Severein Krassimirov, 21 anos, respondia às perguntas dos jornalistas no edifício do tribunal de Ruse, na Bulgária, antes da sessão de julgamento. “Lamento muito. Não posso acreditar no que fiz”, disse Krassimirov, referindo-se à morte de Viktoria Marinova que tinha 30 anos.

O advogado de defesa de Severein Krassimirov pediu para que a sessão do julgamento decorresse à porta fe-chada, mas o tribunal de Ruse recusou o pedido.

O advogado aproximou-se do suspeito depois das declarações à imprensa e disse-lhe para se manter em silêncio. Antes da chegada do advoga-do, Krassimirov disse que no dia 6 de Outubro estava sob influência de álcool e de drogas quando começou a discutir com a jornalista, que disse não conhecer. O homem diz que bateu na jornalista, atingindo-a na cara com os punhos ten-do depois arrastado a jorna-

lista para uns arbustos, mas não se recorda do que aconteceu a seguir.

“Seja qual for a sentença, nem que seja passar o resto da vida na prisão, eu mereço-a”, afirmou, quando foi questionado pelos jornalistas sobre o que espera do julgamento.O corpo de Marinova foi encontrado junto à margem do rio Danúbio, na zona de Ruse, no passado dia 6 de Outubro.

De acordo com os investigadores, a jornalista foi violada, agredida na cabeça e estrangulada.

As autoridades rejeitam ligar o crime com o trabalho da jornalista, que reportava alegados actos de corrupção em notícias transmitidas numa televisão local.

Krassimirov foi extraditado da Alemanha para a Bulgária na quarta-feira, depois da captura.