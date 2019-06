Mundo

Suspeitos dos ataques da Páscoa extraditados para o Sri Lanka

Cinco suspeitos dos ataques do Domingo de Páscoa a igrejas e hotéis no Sri Lanka foram extraditados de um país do Médio Oriente, anunciou ontem a Polícia cingalesa.

Fotografia: DR

O porta-voz da Polícia, Ruwan Gunasekara, afirmou que os suspeitos chegaram ontem da Arábia Saudita depois de serem detidos num país não especificado do Médio Oriente.

Gunasekara acrescentou que no grupo está incluído o principal suspeito do assassínio de dois polícias num posto de controlo, numa zona a este do Sri Lanka no ano passado, cuja culpa é atribuída aos extremistas islâmicos.

A Polícia do Sri Lanka adiantou que estão detidos 102 suspeitos com ligações aos ataques do passado dia 21 de Abril.

A Índia anunciou, também ontem, a detenção de um homem, amigo na rede social Facebook do cérebro por detrás dos ataques do Domingo de Páscoa, por divulgar a ideologia do Estado Islâmico naquela rede social.

Os ataques de 21 de Abril, que tiveram como alvo igrejas lotadas de fiéis e hotéis de luxo, fizeram mais de 250 mortos e cerca de 500 feridos e foram reivindicados por uma organização ‘jihadista’ local e pelo grupo extremista Estado Islâmico.