Mundo

Suspeitos de morte com visto recusado

O Governo do Reino Unido anunciou ontem o cancelamento de vistos britânicos eventualmente em posse de algum dos suspeitos da morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

Primeira-ministra, Theresa May

Fotografia: DR

“O ministro do Interior tomou as medidas necessárias para impedir os suspeitos de entrarem no Reino Unido”, afirmou a primeira-ministra, Theresa May, no Parlamento. “Se estes indivíduos tiverem vistos, esses vistos são revogados hoje”, acrescentou, precisando que ainda “durante o dia” vai falar com o Rei Salman.

Questionada sobre a venda de armas britânicas à Arábia Saudita, a chefe do Governo de Londres disse que a política de exportações “está a ser avaliada” e que os controlos efectuados sobre o material de defesa exportado “são dos mais rigorosos do mundo”.

Theresa May voltou a rejeitar as explicações do Governo de Riade sobre a morte do jornalista, de 60 anos, assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, Turquia.

“A afirmação, segundo a qual Jamal Khashoggi morreu durante uma luta não é uma explicação credível e é urgente esclarecer o que se passou”, disse.