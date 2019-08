Mundo

Suspensão do Parlamento sem prejuízo ao diálogo

O Governo britânico refutou as críticas relativas à decisão de suspender o Parlamento até 14 de Outubro, garantindo que vai haver tempo para debater sobre o “Brexit”, afirmou ontem o ministro dos Assuntos Parlamentares, Jacob Rees-Mogg.

Boris Johnson defende agenda legislativa ousada

“Vai existir o debate sobre o discurso da Rainha, que normalmente dura entre quatro a cinco dias, e durante esse período as pessoas (deputados) podem levantar qualquer tema que desejem. Podem dedicar o tempo todo a discutir a saída da União Europeia. Mas também vai realizar-se o Conselho Europeu e haverá tempo para discutir quaisquer decisões que sejam tomadas nesse Conselho”, disse à BBC.

O Governo britânico obteve na quarta-feira autorização da Rainha Isabel II para suspender o Parlamento durante cinco semanas, a partir de um dia a determinar entre 9 e 12 de Setembro até 14 de Outubro. O objectivo, invocou o Primeiro-Ministro, Boris Johnson, é “apresentar uma nova agenda legislativa ousada e ambiciosa para a renovação do país após o ‘Brexit'”. O discurso da Rainha, no qual a monarca apresenta as propostas legislativas do Governo, é feito tradicionalmente todos os anos, mas o anterior Governo de Theresa May não o fez em 2018, pelo que a actual legislatura tem cerca de 340 dias, o período mais longo em perto de 400 anos.