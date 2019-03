Mundo

Tailândia celebra primeiras eleições desde o golpe de 2014

Os tailandeses compareceram ontem às urnas para as primeiras eleições legislativas desde o golpe de Estado de 2014, um teste para os generais que esperam conservar o poder.

Fotografia: DR

Mais de sete milhões de novos eleitores, com idades entre 18 e 25 anos, estavam registados para votar e o pleito contou com novos partidos, como o Future Forward, do bilionário Thanathorn Juangroongruangkit.

No total, 51 milhões de eleitores foram convocados para comparecer às urnas. Os resultados preliminares devem ser conhecidos nas próximas horas. “Vamos acompanhar o anúncio dos resultados e quando existir uma tendência, falaremos”, disse Abhisit Vejjajiva, líder do Partido Democrata (conservador), que não apoia a junta militar no poder. No sábado, o rei da Tailândia, Rama X (Maha Vajiralongkorn), que quase nunca fala em público, pediu “apoio às pessoas correctas para evitar o caos” no país.