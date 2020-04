Mundo

Talibãs libertam 20 presos do Governo

Representantes dos talibãs anunciaram, ontem, a libertação de 20 prisioneiros do Governo afegão, a primeira libertação desde o início do acordo de paz. O porta-voz do gabinete político dos talibãs, Suhail Shaheen, afirmou, num “Tweeter” que os primeiros prisioneiros do Governo vão ser entregues ao Comité Internacional da Cruz Vermelha na província de Kandahar, no Sul do Afeganistão.

Fotografia: DR

Os talibãs, afastados do poder em 2001 na sequência de invasão militar liderada pelos Estados Unidos, assinaram, em Doha, no Qatar, em finais de Fevereiro, um acordo com os Estados Unidos para conversações de paz com o Governo afegão e um eventual cessar-fogo com retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão.

O acordo determina que o governo liberte cinco mil prisioneiros talibãs em troca de mil funcionários do Governo detidos pelos talibãs.

O Governo afegão já libertou 100 prisioneiros talibãs na semana passada. Segundo o porta-voz do escritório do Conselheiro de Segurança Nacional do Afeganistão, Jawed Faisal, o Governo já libertou um total de 300 prisioneiros talibãs que estavam sob sua custódia. As trocas de prisioneiros, segundo a agência noticiosa AP, ocorreram depois de os representantes dos talibãs se terem reunido com o comandante das forças americanas no Afeganistão para pedir o fim do aumento de ataques americanos desde a assinatura do acordo de paz, alegações negadas pelos militares norte-americanos..

No sábado, sob condição de anonimato, um porta-voz militar dos EUA pediu aos representantes dos talibãs que parassem de atacar as forças afegãs.

Mas os talibãs disseramque reduziram os ataques às forças do Governo, não atacaram as tropas americanas, nem da OTAN desde a rubrica do acordo, a 29 de Fevereiro,os efectuados ocorreram em áreas remotas.