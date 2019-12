Mundo

Talibãs reivindicam morte de militar norte-americano

Um soldado norte-americano foi ontem morto em combate no Afeganistão, disseram as Forças Armadas dos Estados Unidos em comunicado, sem adiantarem mais detalhes, de um ataque reivindicado pelo grupo extremista islâmico Talibã.

Morte de soldado eleva para 20 o número de baixas em um ano

Fotografia: DR



Os talibãs assumiram a responsabilidade pelo ataque, garantindo ainda terem ferido vários soldados norte-americanos e afegãos.

O porta-voz talibã, Zabihullah Mujahid, disse à agência de notícias France Press que o grupo “fez detonar um veículo americano no distrito de Char Dara de Kunduz”.

Com esta morte eleva-se para 20 o número de soldados norte-americanos tombados em combate no Afeganistão este ano. Em Novembro, dois militares norte-americanos morreram no Afeganistão quando um helicóptero caiu na província de Logar, no leste, um ataque também reivindicado pelos talibãs.

Mais de 2.400 militares norte-americanos morreram nos quase 18 anos de guerra.