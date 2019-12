Mundo

Talibãs rejeitam cessar-fogo e apenas admitem redução de violência

Os talibãs avisaram, ontem, em comunicado, que rejeitam considerar um cessar-fogo no Afeganistão nas negociações com os Estados Unidos, admitindo apenas uma simples redução da violência.

“A verdade é que o Emirado Islâmico do Afeganistão (EIA) não tem planos para um cessar-fogo”, afirmam os responsáveis talibãs no comunicado enviado à imprensa. As discussões entre os dois lados sobre a retirada das forças norte-americanas do Afeganistão estão suspensas, após um ataque talibã a uma base militar no início de Dezembro. “Os americanos pediram uma redução da violência que está a ser estudada pelo EIA”, acrescenta o comunicado, referindo que “a Comunicação Social divulgou informações falsas sobre um cessar-fogo do EIA”. Um cessar-fogo é exigência dos Estados Unidos para assinar qualquer acordo de paz com os talibãs. Os Estados Unidos e os talibãs estão a negociar há mais de um ano um acordo para a retirada das forças norte-americanas do Afeganistão em troca de garantias de segurança dos rebeldes.