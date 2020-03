Mundo

Talibãs voltam atacar após dias de trégua

Os talibãs realizaram, hoje, vários ataques simultâneos a bases militares afegãs, um dia depois de terem anunciado o fim da trégua parcial, concertada com os Estados Unidos, avançaram fontes de segurança locais.

Com os ataques os talibãs violam o acordo de paz assinado com os EUA

Fotografia: DR

Uma autoridade do Ministério da Defesa afegão, que não quis ser identificada pela agência francesa de notícias AFP, listou 13 das 34 províncias afegãs que os talibãs atacaram na noite de segunda para ontem.

Apesar de o Ministério da Defesa ter referido não haver informações sobre baixas graves, o Governo anunciou, ontem, em comunicado, que foram mortos dois soldados no sul da província de Kandahar.

Os ataques aconteceram depois de nove dias de trégua parcial, durante os quais o número de ataques caiu a pique no Afeganistão, para grande satisfação da população, que, finalmente, descontraiu, após cerca de quatro décadas de conflito.

Essa redução dos combates foi imposta por Washington aos talibãs como pré-requisito para assinar um acordo que compromete os Estados Unidos a retirarem por completo as tropas do Afeganistão no prazo de 14 meses.

Na segunda-feira - dois dias após a assinatura do acordo com Washington -, os talibãs anunciaram o fim da trégua e o reinício das ofensivas contra as forças de segurança afegãs.

"As nossas operações vão regressar ao normal", afirmou o porta-voz dos rebeldes, Zabihullah Mujahid, acrescentando que os "'mujahedin' não atacarão as forças estrangeiras, mas as operações vão prosseguir contra as forças do Governo de Cabul".

No domingo, o Presidente afegão, Ashraf Ghani, tinha anunciado o prolongamento da trégua parcial, no mínimo até ao início das discussões inter-afegãs, previstas para 10 de Março, "com o objectivo de garantir um cessar-fogo completo". Ghani rejeitou, o ponto que refere sobre a libertação de prisioneiros talibãs em troca dos presos das forças governamentais.