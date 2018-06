Mundo

Talibãs anunciam cessar-fogo provisório com as forças afegãs

Os rebeldes talibãs anunciaram ontem um cessar-fogo temporário de três dias com as forças afegãs para assinalar o fim do Ramadão, mas avisaram que manterão os ataques contra forças estrangeiras presentes no país.

Fotografia: DR

Os talibãs ameaçam ainda responder com violência se forem atacados durante o período do cessar-fogo temporário.

Esta decisão surge pouco mais de um dia, depois de o Presidente afegão, Ashraf Ghani, ter anunciado unilateralmente um cessar-fogo temporário com os talibãs, durante as comemorações do Eid al-Fitr, que marcam o fim do Ramadão, numa mensagem na sua conta no Twitter.