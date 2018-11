Mundo

Talibãs confirmam negociações de paz com EUA

Os talibãs confirmaram ontem ter-se reunido na última semana com funcionários americanos para pôr fim ao conflito afegão, mas ressaltaram que não se havia chegado a um acordo sobre “qualquer questão.”

Fotografia: DR

Na noite de domingo, o enviado especial para a paz no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, declarou-se “optimista, embora de maneira cautelosa”, sobre o facto de um acordo de paz poder ser rubricado antes da eleição presidencial prevista para 20 de Abril no Afeganistão.

Khalilzad estava na capital afegã no domingo para uma segunda ronda de encontros regionais, cujo objectivo é coordenar esforços e pôr fim a 17 anos de guerra. Segundo uma mensagem publicada no Whatsapp e que não menciona Khalilzad, “altos responsáveis” talibãs disseram ter-se reunido com uma delegação americana de “alto escalão” nos dias 14, 15

e 16 de Novembro em Doha (Qatar), onde os rebeldes têm uma representação.