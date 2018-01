Mundo

Tanzânia encoraja medidas severas

O ministro da Defesa da Tanzânia, Hussein Mwinyi, defendeu ontem a tomada de medidas necessárias contra cidadãos do seu país que integram grupos armados de inspiração islâmica suspeitos de realizarem ataques no norte de Moçambique.

Forças da ordem podem endurecer as suas acções

Fotografia: Stephane de Sakutin | afp

“Para os criminosos da Tanzânia que se encontram aqui em Moçambique, incluin­do os homens armados que aterrorizam Mocímboa da Praia, devem ser tomadas me­didas severas e necessárias”, declarou Hussein Mw­inyi, citado ontem pelo jornal “No­tícias”, principal diário moçambicano.

Hussein Mwiny falava após um encontro com o seu homólogo moçambicano, Atanásio Mtumuke, para discussões sobre cooperação no domínio da Defesa.

Segundo o ministro tanzaniano, os dois países enfrentam novos desafios no sector da Defesa e Segurança, incluindo terrorismo, crimes transfronteiriços e pirataria.

“A partir de agora, os nossos países vão cooperar no combate a estes males”, assinalou Hussein Mwinyi.

O ministro da Defesa mo­çambicano adiantou que outros temas de interesse na cooperação com a Tanzânia são a delapidação de recursos naturais, migração ilegal e pirataria, que prejudicam o país quer em receitas, quer em estabilidade económica e comercial.

“Falámos de tudo o que tem a ver com a segurança nos dois países”, acrescentou Ataná­sio Mtumuke.

As autoridades moçambicanas apontam para a presença de cidadãos da Tanzânia no grupo armado que tem protagonizado ataques no distrito da Mocímboa da Praia, supostamente para impor um modo de vida inspirado no islamismo radical. Dezenas de membros do grupo foram detidos ou mortos em confrontos com as Forças de Defesa e Segurança na região.

As autoridades moçambicanas afirmam, entretanto, que conseguiram controlar a situação em toda área de Mo­címboa da Praia.