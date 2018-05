Mundo

Tecnológicas dominam lista de marcas valiosas

A Forbes revelou o seu ranking anual das marcas mais valiosas de 2018 e, sem surpresa, constata-se que as tecnológicas estão presentes em grande maioria. Neste ranking constam apenas 10 marcas mas oito pertencem à área tecnológica.

No ranking é possível encontrar a marcas de empresas tecnológicas como a Apple, a Google, a Microsoft, o Facebook, a Amazon, a Samsung, a Toyota e a AT&T, com a Coca-Cola e a Disney a serem as ‘forasteiras’.

A Forbes explica que a metodologia para eleger estas marcas como as mais valiosas se baseia no cálculo de três anos de ganhos, levando em conta o papel que as marcas desempenham nas respetivas indústrias.