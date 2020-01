Mundo

Teerão admite ter abatido avião ucraniano por engano

O Governo iraniano admitiu, ontem, que o avião ucraniano que se despenhou na quarta-feira, em Teerão, matando todas as 176 pessoas a bordo, foi abatido inadvertidamente por militares iranianos, noticiou a televisão estatal.

O Presidente iraniano admitiu a culpa pelo acidente e prometeu levar os responsáveis à Justiça

Fotografia: DR

A declaração, difundida pela televisão estatal iraniana, atribuiu o derrube do aparelho a um erro.

Até aqui, o Irão tinha negado que um míssil fosse responsável pelo acidente.

Mas os Estados Unidos e o Canadá afirmaram, citando informações dos respectivos serviços de segurança, que o acidente foi causado por um míssil iraniano.

O avião, um Boeing 737 da companhia aérea Ukrainian International Airlines, descolou de Teerão, com destino a Kiev, despenhando-se dois minutos após a descolagem nos arredores da capital iraniana.

O acidente ocorreu horas depois do lançamento de 22 mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e Erbil, no Iraque, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.

O aparelho, com destino a Kiev, transportava 167 passageiros e nove tripulantes de várias nacionalidades, incluindo 82 iranianos, onze ucranianos, dez suecos, quatro afegãos, três alemães e três britânicos..

Na sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros canadiano reviu em baixa o número de vítimas do país, que passou de 63 para 57, após analisar os documentos de viagem dos mortos”. O número total de passageiros que tinham como destino final o Canadá mantém-se em 138, disse François-Philippe Champagne, em conferência de imprensa.

Teerão lamenta o derrube de avião e reconheceu como um “erro imperdoável”.

“Dia triste”, escreveu Mohammmad Javad Zarif, ministro da Defesa do Irão no Twitter. Um “erro humano em tempos de crise causada pelo aventureirismo norte-americano levaram ao desastre”, acrescentou.

“O nosso profundo arrependimento, desculpa e condolências ao nosso povo, às famílias das vítimas e às outras nações afectadas” pelo drama, disse o ministro.

O Estado-Maior das Forças Armadas do Irão garantiu, ontem, à população do país que “o responsável” pela tragédia do Boeing ucraniano abatido na quarta-feira nos arredores de Teerão, vai ser imediatamente apresentado à Justiça militar.

“Garantimos que ao realizar reformas fundamentais nos processos operacionais ao nível das Forças Armadas, vamos tornar impossível a repetição de tais erros”, acrescentou, em comunicado.

General assume responsabilidade



O comandante da brigada aeroespacial dos Guardas da Revolução iranianos assumiu, ontem, a “responsabilidade total” pela queda do Boeing 737 ucraniano, abatido com 176 pessoas a bordo perto de Teerão pelas Forças Armadas iranianas.

“Assumo a responsabilidade total” por esta catástrofe, afirmou o general Amirali Hajizadeh, numa declaração transmitida pela televisão, adiantando que “preferia ter morrido do que assistir a tal acidente”.

O operador do míssil que abateu o Boeing ucraniano em Teerão abriu fogo sem poder obter a confirmação de uma ordem de tiro devido a uma “interferência” nas telecomunicações, disse o general iraniano.

O soldado confundiu o avião com um “míssil de cruzeiro” e teve “10 segundos” para decidir, declarou o general. As 176 pessoas que seguiam a bordo do avião ucraniano morreram.

As Forças Armadas iranianas afirmaram que confundiram o avião de passageiros ucraniano com um alvo hostil momentos depois do ataque do Irão com mísseis balísticos contra duas bases militares no Iraque que albergavam tropas norte-americanas.

O ataque do Irão foi uma retaliação pela morte do general iraniano Qassem Soleimani num ataque aéreo dos Estados Unidos no Iraque.