Mundo

Teerão está disposto a negociações “justas”

O Irão está preparado para realizar “negociações justas e legítimas” do acordo nuclear de 2015, mas não para se render em nome desse diálogo, declarou ontem o Presidente iraniano, Hassan Rohani.

Fotografia: DR

“Enquanto tiver a responsabilidade executiva do país, estamos totalmente preparados para realizar negociações justas, legítimas e baseadas no respeito e dignidade”, disse Rohani, segundo um comunicado da Presidência.

Durante a reunião semanal do Gabinete, o Presidente iraniano insistiu que tanto no passado como actualmente Teerão tem estado aberto a um diálogo “respeitoso” e o que considera “inadmissível é a rendição.”

/>“Se a outra parte tomar medidas equilibradas e se conseguir um cessar-fogo na guerra económica, criar-se-á uma oportunidade para que dialoguemos e cheguemos a uma conclusão”, adiantou.

O Irão deixou de respeitar alguns dos compromissos em relação ao acordo nuclear com as grandes potências (Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China), tendo ultrapassado o limite das reservas de urânio pouco enriquecido.