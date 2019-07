Mundo

Teerão pede à Europa apoio para manter acordo nuclear

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohamad Yavad Zarif, disse ontem que as medidas já tomadas de redução do compromisso para com o acordo nuclear de 2015 são reversíveis se os signatários europeus se mostrarem fiéis ao pacto.

Central nuclear iraniana ultima preparativos para aumentar o enriquecimento de urânio

Fotografia: DR

“Todos os passos dados pelo Irão podem ser revertidos através da adesão dos três países europeus (Alemanha, Reino Unido e França)” que fazem parte do acordo, afirmou Zarif numa mensagem divulgada na rede social Twitter e citada pela Lusa.

Zarif pediu aos três países europeus para “pelo menos” darem o seu “apoio político” ao Irão, incluído na Agência Internacional de Energia Atómica, argumentando que França, Alemanha e Reino Unido “não têm qualquer desculpa para se absterem de tomar uma posição política decisiva que mantenha o plano integral” do acordo de 2015, “enfrentando o unilateralismo dos Estados Unidos”, sublinhou o ministro iraniano.

Segundo o documento assinado em 2015, o Irão compromete-se a não se dotar de bomba atómica e a limitar drasticamente as suas actividades nucleares em troca do levantamento de sanções internacionais que asfixiavam a sua economia.

O acordo nuclear não permite que o Irão enriqueça mais do que 3,67 por cento o urânio, mas Teerão anunciou que a partir de agora abandona este compromisso para pressionar os parceiros europeus.

Em Maio de 2018, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu retirar-se unilateralmente do acordo e restabelecer sanções ao Irão, incluindo no sector petrolífero. Trump justificou a saída deste pacto ao acusar o Irão de nunca ter renunciado a dotar-se de uma arma atómica (enquanto Teerão sempre desmentiu esta acusação) e de ser a origem de todos os problemas no Médio Oriente.

As novas sanções dos EUA provocaram uma fuga das empresas estrangeiras do Irão, que tinham regressado após o acordo, fazendo cair a economia iraniana numa grave recessão.

Um ano depois, o Irão, considerando que tinha sido muito paciente, mas que os restantes signatários não tinham tomado qualquer medida face à decisão dos EUA, resolveu quebrar o compromisso e anunciou que iria voltar a investir no enriquecimento de urânio.

Reunião de emergência

Os países da União Europeia que fazem parte do acordo sobre o nuclear do Irão começaram ontem a discutir a realização de uma reunião de emergência, tendo uma porta-voz de Bruxelas admitido que o bloco “está extremamente preocupado”.

O Primeiro-Ministro de Israel também lançou um apelo sobre a questão, pedindo às potências mundiais que apliquem “sanções imediatas” ao Irão assim que for ultrapassado o nível de enriquecimento de urânio previsto pelo acordo nuclear.

Para Benjamin Netanyahu, o enriquecimento de urânio acima do limitado no acordo de 2015 só pode ter como objectivo a criação de bombas atómicas, pelo que os líderes ocidentais devem cumprir o combinado e impor sanções ao Irão “no preciso momento” em que os valores acordados forem ultrapassados. O Irão confirmou ontem que ultrapassaria “nas próximas horas” o nível de enriquecimento de urânio permitido pelo acordo nuclear de 2015, referindo que só falta acertar alguns detalhes técnicos.

A Agência Internacional de Energia Atómica está a monitorizar o nível do enriquecimento de urânio pelo Irão e avisará a sua sede, em Viena, “assim que se verificar o desenvolvimento anunciado”. O Plano de Acção Conjunto Global (JCPOA, na sigla inglesa), aprovado unanimemente pelo Conselho de Segurança da ONU em 2015, entrou em vigor por um período de 10 anos e estabelece que Teerão se compromete a não possuir mais que 300 kg de urânio enriquecido até 3,67 por cento, a não produzir urânio altamente enriquecido e plutónio militar ao longo de 15 anos.

O presidente do comité internacional do Conselho da Federação russa, Konstantin Kosachev, disse à Sputnik que as exigências do Irão sobre a manutenção do acordo nuclear são justificadas e responsabilizou os EUA pela quebra do convénio.

“O JCPOA inicialmente foi 'implodido' pelos Estados Unidos da América, e depois os europeus adiaram o cumprimento da sua parte dos compromissos. A criação do mecanismo de pagamentos INSTEX, um canal de pagamento directo não monetário com o Irão, atrasou-se infundadamente e é ainda uma grande questão saber se vai finalmente começar a funcionar ou não”, disse Konstantin Kosachev.