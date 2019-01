Mundo

Teerão diz estar preparado para destruir alvos de Israel

O comandante da Força Aérea do Irão, general Aziz Nasirzadeh, assegurou ontem que os efectivos iranianos estão preparados para eliminar Israel da Terra.

Aviação israelita bombardeou objectivos iranianos na Síria

Fotografia: DR

A ameaça deu-se horas depois de as forças israelitas terem bombardeado alvos iranianos na Síria.

“Os jovens da Força Aérea estão impacientes e preparados para lutar contra o Governo sionista (Israel) e eliminá-lo da Terra”, disse Nasirzadeh, citado no site de notícias iraniano Clube de Jovens Jornalistas.O general sublinhou que as novas gerações estão a receber “a educação necessária para o dia prometido e a eliminação de Israel”, adiantando que estão a ser treinadas ao nível da assistência de voo e de pilotagem, mas também da guerra electrónica e cibernética.

A Força Aérea iraniana também trabalha no desenvolvimento do “alcance das suas munições” e actualmente na capacidade de “destruir alvos” a mais de 1.000 quilómetros de distância, assinalou Nasirzadeh.

“Asseguramos ao povo do Irão que estamos preparados para responder a qualquer ameaça e que o inimigo não se atreverá a invadir o nosso país porque conhece a nossa preparação e alta capacidade”, declarou.

Num raro anúncio, as forças armadas israelitas disseram terem atingido na madrugada de ontem vários alvos militares iranianos na Síria, incluindo armazéns de munições, instalações de informações e um campo de treino militar.

Os ataques aéreos foram a resposta ao disparo de um “rocket” no domingo a partir de território sírio e interceptado na zona dos montes Golã controlada por Israel.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos indicou que pelo menos 11 pessoas morreram nos bombardeamentos israelitas em Damasco e noutros locais do sudoeste da Síria.

Nos últimos anos, aviões de combate israelitas têm atingido alvos do Irão e do movimento xiita libanês Hezbollah na Síria, onde estes apoiam o Governo de Bashar al-Assad.

Até agora, Israel tinha-se abstido, quase sempre, em fazer declarações públicas sobre operações militares na vizinha Síria.

Na declaração emitida por Israel pode ler-se que o país “atacou alvos iranianos no território sírio”, e advertiu ainda as forças armadas sírias “contra qualquer tentativa de prejudicar as suas forças ou o território israelita”.

Encarados por Israel como grandes inimigos, Teerão e o Hezbollah têm ajudado o Governo sírio liderado por Bashar al-Assad a combater os rebeldes e os “jihadistas” num conflito que assola a Síria desde 2011.