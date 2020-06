Telemóveis vão alertar sobre contacto com infectados

Lunda-Sul: Sistema de água potável fica concluído este ano

As obras de construção de furos artesianos, com capacidade para bombear 60 mil litros de água por hora, estão a animar os mais de nove mil habitantes da sede municipal de Muconda, província da Lunda-Sul, que vivem sem água potável há mais de cinco anos, devido ao estado obsoleto do sistema de captação, instalado no tempo colonial.