Tempestade Ciara atinge oeste da Europa, Reino Unido é o país mais afetado

Líderes africanos prometem acções concretas para a paz

Depois de assumirem hoje , aqui em Addis Abeba, o roteiro para silenciar as armas, ainda este ano, os líderes africanos voltam a reunir-se, em Maio, na África do Sul, em Cimeira extraordinária, para avaliar os progressos e propor medidas para alcançar a paz e segurança e criar condições para acelerar o desenvolvimento do continente.