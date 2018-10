Tempestade Leslie deixa milhares sem energia

Entreposto de madeira pronto em Novembro

A primeira fase da construção do entreposto de fiscalização e comercialização de madeira e derivados na província do Cuando Cubango, em curso desde Agosto deste ano, fica concluída no próximo mês, anunciou, na sexta-feira, na cidade de Menongue, o director do Gabinete Provincial da Agricultura e Pescas.