Mundo

Tempestades de Inverno atingem EUA

Pelo menos seis pessoas morreram devido ao severo clima que atinge os Estados Unidos da América (EUA) durante o período de festas de fim-de-ano.

Fotografia: DR

A tempestade chamada “Eboni” atinge grande parte do país, nas regiões do Centro e Sudoeste. Em paralelo, o Sudeste enfrenta um risco de inundação devido às fortes chuvas que devem durar até amanhã.

Três novas mortes foram anunciadas ontem e elevam o número de vítimas relacionadas com esses fenómenos para seis.

Mais de 1.300 voos foram cancelados e 12.200 atrasaram desde quinta-feira. A tormenta do Inverno cobriu as planícies do Centro Norte e do Meio Oeste, com 20 e 30 centímetros de neve.

As previsões apontam para mais neve nos próximos dias no Novo México (Sudoeste), e alertam para muita chuva em alguns Estados do Sul e do Leste, após o clima arruinar as viagens de fim-de-ano de milhares de norte-americanos. O serviço meteorológico prevê continuação de mau clima.