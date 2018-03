Mundo

Tensão inter-étnica assola cidade de Gao

A cidade de Gao, no norte do Mali, é palco desde há alguns dias de tensões entre as populações songhai e árabe, com as duas comunidades a acusarem-se mutuamente de responsabilidade de uma morte, segundo fontes locais citadas na sexta-feira pela agência AFP.Rússia cancela diálogos

estratégicos com EUA

Gao, situada junto ao rio Níger, onde vivem a população songhai, sedentária e que vive da agricultura e do artesanato, foi na quinta-feira considerada uma “cidade morta”. “Todas as lojas estão encerradas. Os árabes armados tomaram posição” e “dispararam para o ar”, segundo a mesma fonte, que informou que os serviços públicos estavam encerrados. Uma fonte ligada aos serviços de segurança em Gao manifestou inquietação face aos riscos de uma escalada da situação. Gao situa-se a 1.200 km a nordeste de Bamako.