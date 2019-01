Mundo

Tensões entre Pequim e Otawa agudizam com pena de morte aplicada a canadiano

A decisão da Justiça chinesa de condenar à pena de morte a um canadiano, enquanto Pequim rejeitou a imunidade diplomática a outro cidadão do Canadá, amplificou as tensões com Otawa, iniciadas com a detenção, em Vancouver, de uma executiva chinesa.

Fotografia: DR

Um tribunal da província de Liaoning, Nordeste da China, condenou à pena de morte Robert Lloyd Schellenberg, depois de ordenar a repetição do julgamento. Schellenberg foi detido há mais de quatro anos e inicialmente foi condenado a 15 anos de prisão. No entanto, um mês após à detenção no Canadá, da directora financeira do grupo chinês das telecomunicações Huawei, Meng Wanzhou, o Tribunal considerou a pena “incorrecta”

e ordenou a repetição do julgamento. O Primeiro-Ministro do Canadá, Justin Trudeau, condenou veementemente o veredicto, sugerindo que a China está a usar o judicial para pressionar o Canadá, no âmbito da detenção de Meng Wanzhou.