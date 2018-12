Mundo

Tentativas de golpe de Estado “forjadas pelo anterior Governo”

O novo ministro da Defesa e Ordem Interna são-tomense, Óscar Sousa, afirmou que as duas tentativas de golpe de Estado, denunciadas em Junho e Agosto pelo anterior Governo, liderado por Patrice Trovoada, são “forjadas”, prometendo “desmontar a situação brevemente”, informou a Lusa.

Alegada tentativa de golpe envolvia alguns oficiais do Exército

Fotografia: DR

“Há uma situação de dois golpes de Estado, em Junho e Agosto, forjados e eu vou desmontá-los. Não houve nenhuma tentativa de golpe de Estado”, disse Óscar Sousa, durante o debate parlamentar sobre o estado da Nação.

O governante, que entrou em diálogo directo com o seu antecessor, Arlindo Ramos, actualmente deputado da Acção Democrática Independente (ADI), lembrou que o país tem “um problema em mãos” por causa dos espanhóis que estavam presos, em função da alegada tentativa de Agosto passado, e que foram libertados no mês passado, encontrando-se actualmente sob termo de identidade e residência. Em rela-

ção a este caso, é necessário encontrar “uma solução pela via diplomática, judicial ou política”, alertou o ministro. “Conduziram mal o processo e eu vou anular tudo”, garantiu Óscar Sousa, lamentado a situação de alguns oficiais do Exército implicados neste processo. Óscar Sousa, te-nente-coronel na reserva, revelou que em Abril o Ministério da Defesa já sabia que este alegado golpe iria ter lugar e que tudo teria sido preparado com a cumplicidade do próprio ministro da Defesa do anterior executivo, liderado por Trovoada.