Mundo

Termina a campanha eleitoral no Zimbabwe

Guilhermino Alberto | Harare

Termina hoje a campanha para as eleições gerais no Zimbabwe, nas quais cinco milhões de zimbabweanos são chamados a escolher entre o cabeça de lista da ZANU-PF e actual Presidente da República interino, Emmerson Mnangagwa, e Nelson Chamisa, líder do MDC, principal partido da oposição, quem vai dirigir os destinos do país nos próximos cinco anos. Amanhã, o dia é de reflexão para os 23 candidatos a Presidente da República e as 55 formações políticas concorrentes aos 210 lugares do Parlamento.

Na cidade de Harare, praça forte dos dois principais candidatos à conquista do poder, ontem a situação era calma, sem grandes manifestações políticas de massas, como é comum em eleições gerais. O trabalho corria o curso normal. Apenas uma caravana automóvel da ZANU-FP realizou um festival musical de apoio a Mnangagwa junto à sede do partido, do “The Rainbow Towers Hotel”, quartel-general das comissões de observação eleitoral da SADC, da União Africana e da União Europeia.

Tete António, coordenador da Missão de Observação da SADC, recebeu ontem de manhã o líder do MDC, Nelson Chamisa. No fim do encontro não foram prestadas declarações à imprensa.

A Comissão Nacional Eleitoral assegurou ontem que estavam criadas as condições logísticas em todos os círculos eleitorais para os zimbabweanos irem a votos na próxima segunda-feira.

O Jornal de Angola, que está na capital do Zimbabwe desde sexta-feira à noite, percorreu ontem o centro e arredores da antiga cidade de Salisbury. Nas ruas de Harare, onde é muita escassa a propaganda eleitoral, a maioria dos negócios gira em torno da venda de roupas, calçado e alimentos. O euro é aqui muito pouco utilizado. Mesmo nas transações em hotéis, dificilmente o euro é aceite. “Only dolar”, é a resposta recorrente.

Jornal de Angola ouviu alguns jovens zimbabweanos sobre o actual momento político. Todos foram unânimes em considerar a criação de empregos como o grande desafio do governo que resultar das eleições de 30 de Julho.

Sobre o empate técnico de três pontos percentuais, entre Mnangagwa e Chamisa, Brighton Dabengwa, licenciado em economia, mas a trabalhar como taxista em Harare, disse que não acreditava nessas sondagens, que para ele são previsões feitas por encomenda e sem o necessário rigor científico.

“Não sou militante de nenhum partido concorrente, mas está claro que o Mnangagwa (75 anos) e a ZANU-FP vão vencer estas eleições logo à primeira volta. Chamisa, de 40 anos, é um jovem vigoroso, mas não está preparado para fazer face aos difíceis desafios do Zimbabwe”, disse.

Gladine Tsuavu, funcionária da administração pública, afirmou que a máquina eleitoral da ZANU-FP é muito forte. “Chamisa pode conquistar bons resultados no Parlamento, mas não estas eleições”, rematou.