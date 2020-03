Mundo

Terramoto de magnitude 5,6 foi sentido no Centro do Chile

Um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter sentiu-se hoje de madrugada em sete regiões do Centro do Chile, sem que haja até ao momento informações de vítimas ou danos materiais, indicaram as autoridades.

Fotografia: DR

As regiões afectadas foram Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío e La Araucanía, do Centro-Norte ao Centro-Sul do Chile. O sismo ocorreu às 5h13 locais e o epicentro situou-se a 45 quilómetros a oeste da localidade de Cobquecura (região de Ñuble), frente à costa do Chile e a cerca de 430 quilómetros a sul de Santiago do Chile, capital, segundo a informação

do Centro Sismológico Nacional, dependente

da Universidade do Chile.

O hipocentro foi a 42,1 quilómetros de profundidade. A magnitude do sismo foi confirmada pelo Serviço Geológico dos EUA (USGS).