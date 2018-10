Mundo

Terramoto na Indonésia soma vítimas

O número de vítimas mortais do terramoto seguido de um tsunami nas Celebes, Indonésia, aumentou para 1.763, anunciou a Agência Nacional de Gestão de Desastres.

Fotografia: DR

De acordo com porta-voz daquela agência, Sutopo Purwo Nugroho, há mais de cinco mil pessoas desaparecidas.

O terramoto de magnitude 7.5 e o tsunami que se registou posteriormente atingiram a costa da ilha Celebes, no norte do arquipélago indonésio, há nove dias. A Indonésia assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, zona de grande actividade sísmica e vulcânica onde todo o ano, se registam cerca de sete mil terramotos, a maioria moderados.



Onze mortos no Haiti

Por outro lado, pelo menos onze pessoas morreram na sequência do sismo de magnitude 5,9, que abalou ontem a costa norte do Haiti.

“O balanço, até ontem, era de 11 mortos e cem feridos”, disse o porta-voz do Governo do Haiti, Eddy Jackson Alexis, citado pela agência de notícias francesa AFP. O primeiro-ministro do Haiti, Jean Henry Ceant, anunciou na sua conta no Twitter que as autoridades criaram um comité de crise, que inclui vários ministérios, para coordenar os trabalhos de emergência.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a actividade sísmica em todo o mundo, localizou o hipocentro do sismo a 15 quilometros de profundidade.

Em 2010, um terramoto devastou o Haiti e fez mais de 300 mil mortos.