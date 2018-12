Mundo

Terrorismo aproveita clima de instabilidade em França

Osvaldo Gonçalves

A imprensa internacional refere que Chérif Chekatt foi abatido à porta de um armazém, onde estava escondido. “O autor do tiroteio reagiu à Polícia que, por sua vez, teve de reagir. Ele atirou antes de ser neutralizado”, informou fonte das autoridades.

Fotografia: DR

Chekatt fugiu num táxi na noite de terça-feira, após o ataque e desde então esteve escondido naquele local onde acabou surpreendido pelas forças francesas.

Quando todos esperavam para ver a reacção dos manifestantes à medidas do Go-verno francês, com vista a amainar a onda de contestações que já dura há algumas semanas, eis que Chérif Chekatt, um homem com cerca de 1,90m, nascido em Estasburgo, abriu fogo sobre várias pessoas na rua Orfèvres, perto do tradicional mercado de Natal, matando três pessoas e ferindo, pelo menos 16, nove das quais de forma grave.

Nascido a 4 de Fevereiro de 1989, Chérif Chekatt já era conhecido das autoridades francesas que, na manhã de terça-feira fizeram buscas em sua casa, nos arredores da cidade, no cumprimento de um mandado, cujo objectivo era levá-lo a tribunal para responder a várias acusações de roubo e homicídio.

Além de criminoso co-mum, o homem constava na lista dos serviços de inteligência, como terrorista, o que veio a confirmar-se quando a Polícia encontrou na casa quatro granadas. Chekatt, que devia ser detido na terça-feira, mas não foi por não se encontrar na habitação, passou de imediato ao ataque e à noite, por volta das 20h00, matou três pessoas e feriu, pelo menos 16, nove das quais de forma grave.

Após os disparos, o terrorista meteu-se em fuga. Passou a ser procurado pela Polícia. A busca durou 48 horas. Na troca de tiros com membros da Operação Sentinela, um dispositivo de reforço de segurança criado depois dos ataques terroristas de Janeiro de 2015, no bairro de Neudorf onde se refugiou, foi ferido. Mesmo assim, fugiu.



Um conhecido das autoridades

Como comentou em Portugal um responsável da luta anti-terrorismo, “mais uma vez, o atentado foi cometido por alguém que já era conhecido da Polícia”.

Segundo as autoridades, apesar de só ter sido sinalizado como possível radical em 2015, Chekatt chegou a ter um retrato de Bin Laden na cela em 2008. Chérif Chekattestava sinalizado pelas autoridades como “fiché S”, isto é, muito perigoso, e era conhecido por delitos co-muns. Em 2011, foi condenado a dois anos de prisão por ter agredido um adolescente com uma garrafa partida. É também conhecido na Alemanha, para onde se julgou, inicialmente que pudesse ter fugido, e na Suíça.

Identificado como “Chériff C.”, Chekatt era frequentador dos meios radicais de Estrasburgo. O ataque, mesmo sem ser reivindicado pelos jihadistas, passou de imediato a ser celebrado por apoiantes do Estado Islâmico.

O tiroteio em Estrasburgo fez com que os eurodeputados permanecessem fechados durante largas horas na sede do Parlamento Europeu. O presidente da Comissão Europeia, em mensagem no Twitter, condenou o ataque, referindo que a cidade francesa era, “por excelência” um “símbolo de paz e da democracia europeias”. “Os meus pensamentos estão com as vítimas do tiroteio, que condeno com grande firmeza”, escreveu.

A primeira-ministra britânica também recorreu àquela rede social para condenar o “terrível ataque em Estrasburgo”. Theresa May mostrou-se “chocada e triste” e disse que os seus pensamentos estavam “com todos os afectados e com o povo francês”.

Cerca de 48 horas depois, o Daesh reivindicou o ataque.

Contestações

O ataque terrorista em Estrasburgo acontece num momento em que a França se vê a braços com uma forte onda de manifestações protagonizada pelos chamados “coletes amarelos”, marcada por actos de vandalismo, que mantém ocupada grande parte da Polícia e da forças de segurança do país, oferecendo terreno propício para a ocorrência de situações do género. Os terroristas sabem que, dessa forma, todas as suas acções terão ampla cobertura mediática, ao mesmo tempo que lançam o terror e o caos.

O Governo francês procura de todas formas travar as contestações, mas vê-se confrontado com questionamentos vindos de toda a parte. Após a suspensão, por seis meses, da entrada em vigor do imposto do carbono, virado, sobretudo, para as viaturas movidas a gasóleo, o Executivo acabou mesmo por anulá-lo e Emmanuel Macron, diante da “crise social inédita” vivida no país, anunciou a subida do salário mínimo e a criação de um prémio de final de ano.

“Posso ter prejudicado alguns de vocês com as minhas propostas”, admitiu. Dessa forma, o Presidente francês procurou pôr um fim à “cólera” e “indignação” dos coletes amarelos. O objectivo, disse, é que os franceses possam “viver melhor do seu trabalho”. “O trabalhador que recebe o salário mínimo nacional, terá um aumento de 100 euros por mês, a partir de 2019”, anunciou Macron. O salário mínimo nacional em França está fixado nos 1.188 euros líquidos.

O Presidente francês anunciou também a anulação da contribuição social generalizada para os reformados que ganhem menos de dois mil euros mensais. Uma vez que essa taxa está fixada nos 0,3% para o ano de 2019, isto quer dizer que os reformados que ganhem menos de dois mil euros já não vão ter de pagar a contribuição de 6 euros mensais —uma poupança que pode ir até aos 72 euros anuais.

O prémio de final de ano, que, segundo algumas fontes, pode ir até aos mil euros, não vai ser sujeito a impostos nem a contribuições – o mesmo acontece com as horas extraordinárias. A sua instituição, entretanto, não é obrigatória, acontecendo apenas entre “todos os empregadores que possam” pagar, disse Macron, que, ainda assim, recusou aceder ao regresso do imposto de solidariedade sobre as fortunas, aplicado em governos passados, como o de Jacques Chirac ou François Hollande, afirmando que isso “iria prejudicar-nos”, devido aos riscos de haver maior evasão fiscal no caso de um aumento dos impostos dos mais ricos.

As manifestações dos coletes amarelos em França têm como particularidade o facto de reunirem extremistas de direita e de esquerda, conhecidos pelos actos de vandalismo. Daí que, sem tê-los nomeado, Macron se tenha referido a Jeas-Luc Mélenchon, da extrema-es-querda, e a Marine Le Pen, da extrema-direita, apelidando-os de “irresponsáveis políticos”. “Vimos todos o jogo dos oportunistas que tentaram aproveitar-se de uma revolta sincera para poderem desviá-la. Temos visto todos os irresponsáveis políticos cujo único projecto é o de abalroar a República, procurando a desordem e a anarquia”, disse.



A reacção dos criticados

Marine Le Pen, líder da União Nacional e principal adversária do actual Presidente nas eleições de 2017, uma das primeiras personalidades políticas francesas a responder ao discurso e às medidas anunciadas por Macron defende-se, afirmando que o Presidente se recusa a admitir que são as suas políticas que estão na base das contestações. “Perante a contestação, Macron renuncia a uma parte dos seus erros fiscais, e ainda bem, mas recusa-se a admitir que é o modelo que ele defende que está em causa”, escreveu no Twitter. Marine Le Pen acrescentou que “Esse modelo é o da mundialização selvagem, da concorrência desleal, do comércio livre generalizado, da imigração em massa e as suas consequências sociais e culturais. Em síntese, Macron recua para ganhar balanço para saltar até mais longe”.

Mélenchon, líder da França Insubmissa, criticou as medidas anunciadas na segunda-feira. “Macron pensa que uma distribuição de trocos pode acalmar a insurreição cidadã que explodiu. É aos cidadãos que cabe dizer que isto lhes convém”, disse.

Benoît Hamon, ex-candidato do Partido Socialista, que entretanto saiu daquela força política para fundar o movimento Générations, criticou a recusa de Emmanuel Macron de reinstaurar o imposto sobre as fortunas. “A subida da contribuição social generalizada é anulada para os reformados que ganhem até dois mil por mês. Aos 2001 euros já se é um reformado rico para a poder pagar, ao mesmo tempo que os milionários continuam com a anulação do seu imposto sobre as fortunas…”, escreveu no Twitter.

Em França, mais de 400 pessoas foram detidas só no último sábado e mais de 700 foram interpeladas pelas autoridades. O jornal “Le Monde”, fala numa “crise social inédita” e refere que a tensão começa a preocupar outros Estados-membros da União Europeia (UE), temendo que o movimento se alastre para fora das fronteiras francesas. Sinais de alerta surgem por todo o lado. Em Bruxelas (Bélgica), no coração da UE, uma pequena amostra de “Coletes Amarelos” manifestou-se também, motivando a intervenção da Polícia com canhões de água e granadas e mais de 100 detenções.

Na Alemanha, na Holanda, na Bulgária e na Sérvia, houve também vagas de contestação com os coletes amarelos como marca da luta contra medidas governamentais, em áreas tão distintas como o aumento dos impostos sobre os combustíveis, as políticas de migração ou a interdição de circulação das viaturas diesel mais poluentes.

Para hoje estão previstas novas manifestações dos “coletes amarelos” em França.