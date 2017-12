Mundo

Terroristas lançam ataque contra um bar

Homens armados e mascarados abriram fogo contra uma cafetaria no sul do Cairo, matando pelo menos três pessoas, soube-se ontem junto de uma fonte de segurança que privilegia a pista criminal.

Fotografia: Fayed EL-GEZIRY | AFP

Esses tipos de ataques, segundo a fonte, que visam cafetarias são raros no Egipto, embora o país seja assolado, nos últimos anos, por ataques perpetrados por jihadistas.

Segundo a mesma fonte de segurança, um ataque similar ocorreu em Ayat, cerca de 50 quilómetros a sul do Cairo que causou cinco feridos.

A imprensa estatal fala em seis feridos. Testemunhas afirmaram que dois assaltantes transportados por uma moto abriram fogo e fugiram, sem nenhuma forma de perseguição.

O Egipto foi alvos nos últimos meses de ataques sangrentos que provocaram várias mortes, como o que foi dirigido contra uma igreja, onde uma multidão entoava palavras de ordem hostis e pedindo a destruição do edifício.

Centenas de pessoas invadiram a igreja Al Amir Tadros, localizada na cidade de Atfih, 100 quilómetros ao sul do Cairo, e destruíram o que havia dentro e depois agrediram os cristãos presentes.

As forças de segurança intervieram para dispersar os agressores e proteger a área. Vários feridos foram transportados para o hospital, de acordo com um arcebispo, que não revelou sua identidade à imprensa.

A minoria cristã do Egipto representa 10 por cento dos 100 milhões de habitantes deste país de maioria muçulmana. Os coptas, em grande parte ortodoxos, comemoram o Natal em 6 de Janeiro.

O arcebispo também informou que, após a promulgação no ano passado de uma lei sobre a construção e restauração de igrejas, foram iniciados os trâmites oficiais para legalizar o local de culto que foi atacado. No Egipto, as igrejas são construídas ilegalmente devido aos obstáculos administrativos, mas depois recebem o reconhecimento do Estado.