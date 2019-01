Mundo

Teste de condutor dá positivo em todas as drogas detectáveis

O relógio marcava três da manhã de 1 de Janeiro, quando a Polícia de Ibiza detectou um condutor que dirigia com uma atitude temerária, pondo em perigo os restantes automobilistas. Mandou-o parar junto ao porto e fez-lhe um teste de consumo de drogas, que deu positivo para todas as substâncias detectáveis.

Fotografia: DR

O homem, de 31 anos, conseguiu a proeza de acusar positivo na ingestão de cocaína, metanfetaminas, opiáceos, cannabis e anfetaminas. Mas no teste de álcool o resultado foi negativo. Este condutor não faz misturas... pelo menos na passagem de ano.

Perante o resultado do teste, as autoridades de Ibiza detiveram o condutor, alegando delito contra a saúde pública e segurança rodoviária.

A autarquia de Ibiza informou que, depois de revistar o carro, a Polícia encontrou 26 pastilhas de diferentes tipos e dois invólucros com uma substância que podia ser cocaína. Além disso, apreenderam um pacote com uma substância de 0,15 gramas que pode ser heroína.

O jornal “El País” recorda que, em Espanha, conduzir sob o efeito de drogas dá uma multa de mil euros e a retirada de seis pontos na carta de condução. Este condutor deverá ainda responder perante a Justiça, como autor de um delito contra a segurança rodoviária.

Segundo o Código Penal espanhol, adianta o jornal, quem conduzir sob efeito de drogas poderá estar sujeito a uma pena de prisão entre três e seis meses, multa de seis a 12 meses ou trabalho em benefício da comunidade e retirada da carta de condução.