Mundo

Testes lançam esperança numa vacina contra o vírus

A vacina da farmacêutica britânica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford induziu uma resposta imunológica em todos os participantes do estudo que receberam duas doses.

Fotografia: DR

Dados de testes clínicos de três potenciais vacinas para a Covid-19 publicados, segunda-feira, trouxeram a esperança de que uma vacina faça o sistema imunológico reagir contra o coronavírus sem provocar efeitos colaterais graves.

A vacina da farmacêutica britânica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford induziu uma resposta imunológica em todos os participantes do estudo que receberam duas doses da fórmula sem apresentar efeitos colaterais sérios.

Outra vacina desenvolvida pela CanSino Biologics e pela unidade de pesquisa do Exército chinês também mostrou ser segura e induziu uma reacção imunológica na maioria dos 508 voluntários saudáveis que receberam uma dose.

Cerca de 77 por cento dos voluntários experimentaram efeitos colaterais como febre ou dores no local da injecção, nenhum deles considerado grave.

Tanto as vacinas da AstraZeneca quanto a da CanSino usam um vírus inofensivo da gripe para carregar o material genético do novo coronavírus dentro do corpo.

Os estudos sobre as duas vacinas foram publicados na revista científica "The Lancet". “De maneira geral, os resultados de ambos os testes são amplamente semelhantes e promissores”, disseram os especialistas em vacinas Naor Bar-Zeev e William Moss, da escola Johns Hopkins Bloomberg de Saúde Pública.

Mas a candidata da CanSino mostrou sinais de que as pessoas que haviam sido anteriormente expostas ao adenovírus específico contido na vacina tinham uma resposta imunológica reduzida.

Os autores do estudo classificaram isso como “o maior obstáculo” a ser superado pela vacina. Em terceiro lugar, a empresa alemã de biotecnologia BioNTech e a farmacêutica norte-americana Pfizer publicaram detalhes de um pequeno estudo conduzido na Alemanha com um tipo diferente de vacina que usa ácido ribonucleico (RNA), um mensageiro químico que contém instruções para a fabricação de proteínas.

A vacina instrui as células a fabricarem proteínas que imitam a superfície externa do coronavírus.

O corpo reconhece essas proteínas análogas ao vírus como invasores estrangeiros e pode então iniciar uma resposta imunológica ao vírus de facto.

No estudo ainda não replicado com 60 adultos saudáveis, a vacina induziu anticorpos neutralizadores do vírus nas duas doses administradas, resultado alinhado com estudo anterior em estado inicial nos Estados Unidos.

Os anúncios foram feitos após publicação de resultados de testes da Moderna na semana passada, que demonstraram resultados antecipados promissores.

Governo britânico aumenta salários na função pública

O governo britânico anunciou ontem um aumento de 2% a 3,1% para os funcionários públicos em reconhecimento da “contribuição vital” durante a pandemia da Covid-19.

O aumento vai beneficiar cerca de 900 mil funcionários públicos, desde professores e médicos, a polícias, guardas prisionais, militares, funcionários do sistema judicial e outros funcionários públicos, alguns dos quais retroactivamente desde Abril, mas outros com início só em Setembro.

Enfermeiros estão fora desta medida porque assinaram recentemente um acordo salarial separado, o que, segundo o Ministério das Finanças, equivale a um aumento de 4,4% este ano.

O ministro das Finanças, Rishi Sunak, qualificou o aumento para a função pública como um reconhecimento justo pela "contribuição vital para o país” durante a pandemia da Covid-19.

No entanto, o Partido Trabalhista considerou que o aumento, apesar de ser su-perior à taxa de inflação, não compensa a perda de poder de compra sofrida ao longo de sete anos de salários congelados.

"Um aumento salarial para a polícia, enfermeiros e professores agora é uma boa notícia, mas para muitos trabalhadores da linha da frente ainda não vai compensar uma dé-cada de cortes reais nos salários”, lamentou a porta-voz para as questões financeiras, Anneliese Dodds.

O principal partido da oposição criticou também a falta de compensação para outros funcionários públicos que trabalham no sector social, como zeladores empregados pelas autoridades locais, que enfrentam dificuldades financeiras.

A notícia do anúncio foi dada no dia em que o Conselho de Ministros do Governo liderado por Boris Johnson se reuniu fisicamente na mesma sala pela primeira vez desde 17 de Março, pois desde aquela data tem feito as reuniões por videoconferência devido à pandemia da Covid-19.