Theresa May encoraja deputados a votarem a favor do acordo

A primeira-ministra britânica, Theresa May, encorajou ontem os deputados conservadores a pensarem no benefício que o acordo do “Brexit” trará , em vez de rejeitá-lo na votação de 11 de Dezembro.

Primeira-ministra britânica, Theresa May

Fotografia: DR

Falando aos meios de comunicação social britânicos a bordo do avião que a transportou a Buenos Aires para participar na Cimeira do G20, Theresa May insistiu que o seu plano sobre a saída da União Europeia (UE) protegerá “os empregos, meios de subsistência de vida e segurança” dos eleitores das circunscrições conservadoras. Assim, a chefe do Governo instou os deputados a concentrarem-se no acordo negociado com o bloco diante do descontentamento que o plano gerou entre a ala mais eurocéptica do Partido Conservador, bem como a rejeição da oposição trabalhista.