Mundo

Thomas Lubanga apela ao fim dos massacres

Um antigo condenado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), Thomas Lubanga, apelou, hoje, à milícia Codeco que deixe de massacrar civis em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo (RDC), alertando que pode incorrer em crimes contra a humanidade.

Fotografia: DR

“Apelo aos meus irmãos do Codeco (Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo) que ponham termo ao intuito criminoso de, sem bons motivos, derramar sangue dos irmãos e irmãs nos territórios de Djugu e Mahagi, em Ituri”, disse Thomas Lubanga, em conferência de imprensa, citado pela agência France Press. “Aviso-os de que a ONU já está a falar de crimes contra a humanidade. É tempo de ouvir e seguir o caminho da razão, tomando a mão estendida do Chefe de Estado, Felix Tshisekedi, que está disposto a ouvi-los”, acrescentou o antigo condenado pelo TPI.

Thomas Lubanga, que foi a primeira pessoa a ser condenada na história do TPI, reforçou: “Parem de matar os vossos irmãos e irmãs e de destruir o Ituri! Não ganhais nada na vossa aventura, que tem sido rejeitada por todas as comunidades da nossa província, sem uma única excepção”.