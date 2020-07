Mundo

Tigre-da-Sibéria mata tratadora de zoo de Zurique

Um tigre-da-Sibéria matou uma tratadora do zoo de Zurique, na Suíça, este sábado, revela a BBC. Foram os visitantes que alertaram os funcionários do jardim zoológico para o ataque do animal.

Fotografia: DR

Os funcionários conseguiram atrair o tigre para outra zona do recinto, mas as tentativas para reanimar a tratadora de 55 anos falharam e a mulher acabou por morrer no local. “Lamentavelmente, a ajuda chegou tarde demais”, disse a porta-voz da polícia de Zurique, Judith Hoedl.

As autoridades abriram uma investigação para apurar a razão pela qual a tratadora estava naquela zona do recinto ao mesmo tempo que o tigre. O tigre é uma fêmea e chama-se Irina. Nasceu em 2015 num zoo dinamarquês e foi transferido o ano passado para o zoo de Zurique.

Este é o segundo ataque de um animal a um tratador neste zoo suíço no espaço de meses. Em Dezembro de 2019, um crocodilo mordeu a mão de um tratador durante uma operação de limpeza do recinto do réptil. O crocodilo não largou a mão do tratador e os responsáveis do zoo decidiram abatê-lo.